Uyuşturucu tacirleri çok sayıda hapla yakalandı - Haberler

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Uyuşturucu tacirleri çok sayıda hapla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu tacirleri çok sayıda hapla yakalandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 2 kişiden çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 2 kişiden çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Uşak Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki ayrı adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarını alarak harekete geçti. Eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda 2 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 98 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldığı açıklandı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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