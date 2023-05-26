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Uyuşturucu tacirleri 'Ceku'dan kaçamadı: 5 gözaltı

Uyuşturucu tacirleri 'Ceku'dan kaçamadı: 5 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Ceku' ile yapılan aramada farklı miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Ceku' ile yapılan aramada farklı miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşılan şüpheli şahısların üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Ceku' ile yapılan aramalarda, 20,07 gram metamfetamin, 8,61 gram esrar, 0,37 gram eroin ve ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı. Uyarıcı madde etkisi altında araç kullanan 1 şahsa da işlem yapıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Narkotik 3. Sayfa Haberler

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