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Uyuşturucu tacirinin evine baskın: Kenevir, esrar ve tüfek ele geçirildi

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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyle birlikte kenevir bitkisi, esrar maddesi ve tüfek ele geçirdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirinin evine baskın

Kenevir, esrar ve tüfek ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye operasyon yapan jandarma, şüpheliyle birlikte kenevir bitkisi, esrar maddesi ve tüfek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve bunları uyuşturucuya dönüştürerek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen Jandarma KOM ekipleri kimlik ve ev adresi tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Ağaçören ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alınırken ikametinde yapılan aramada, 64 kök kenevir bitkisi, 63 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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