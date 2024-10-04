Uyuşturucu tacirine jandarma baskını

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs, evine yapılan baskında 4 kilogram skunk cinsi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şehitkamil ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı tespit edilen C.Y. isimli şahsın evine arama yaptı. Aramalarda 4 kilogram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP