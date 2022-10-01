Uyuşturucu taciri simitçi kılığına giren Güven Timi'nden kaçamadı 3. Sayfa Haberleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; simitçi kılığına giren ekibin şüphelendiği şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; simitçi kılığına giren ekibin şüphelendiği şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Battalgazi Mahallesi'nde simitçi kılığına giren güven timi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.Y.'nin kontrol edilmesi bilgisini verdi. Bilgiyi alan başka bir Güven Timi, Y.Y.'yi yakaladı. Y.Y.'nin yapılan üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 3 parça halinde 2,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Y.Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uyuşturucu taciri simitçi kılığına giren Güven Timi'nden kaçamadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.