Uyuşturucu taciri sahte hekimin, ruhsatsız diş kliniği profesyonel hastaneyi aratmadı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir şahsın evine operasyon düzenleyen jandarma, ele geçirdiği uyuşturucu maddeyle birlikte şahsın sahte diş hekimlik yaparak ruhsatsız muayenehanesi olduğunu tespit etti. Gerçek bir muayenehaneyi aratmayan diş kliniği jandarma ekiplerini bile şaşırttı.

Operasyon, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, beldede bir şahsın uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ismi ve adresi belirlenen Tamer G. isimli şahsı ve ikametini takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye basan jandarma KOM ekipleri, şahsın evine baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda hassas burunlu narkotik detektörü "Kaput" isimli köpekle ikamette arama yapıldı. Aramalarda bir dolabın içinde bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şahsa ait çok sayıda diş muayene rapor ve evrakları ele geçirildi. Buradan yola çıkan jandarma KOM ekipleri, şahsın sahte hekimlik yaparak ruhsatsız açtığı diş kliniğinde muayene yaptığını belirledi. Tespit edilen diş kliniğine de baskın yapan jandarma KOM ekipleri, profesyonel bir kliniği aratmayan dairede 68 ayrı tıbbi diş malzemesi, cihazları ve 44 ampul jetokanin (lokal anestezi) ele geçirdi. Yapılan araştırmada şahsın sahte diş hekimliği yaptığı, ilçe ve köylerden gelen birçok hastayı burada kaçak ve ruhsatsız olarak muayene ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tamer G. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.