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Uyuşturucu taciri nefes kesen kovalamacayla böyle yakalandı

Uyuşturucu taciri nefes kesen kovalamacayla böyle yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ekiplerin bir uyuşturucu tacirini yakaladığı anlar ise adeta nefes kesti.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ekiplerin bir uyuşturucu tacirini yakaladığı anlar ise adeta nefes kesti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede, ekiplerce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 732 gram sentetik uyuşturucu, 477 gram metamfetamin, 5 ruhsatsız tabanca ve 92 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak, cezaevine gönderilirken ekiplerin bir uyuşturucu tacirini yakaladığı anlar ise adeta nefes kesti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sakarya 3. Sayfa Haberler

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