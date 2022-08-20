Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu taciri, narkotik köpeğinden kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'a 4 kilogram uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli, jandarma narkotik köpeğinin dikkati sayesinde yakalandı.

Elazığ'a 4 kilogram uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli, jandarma narkotik köpeğinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler bir şüphelinin Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheliyi tespit etmesinin ardından kente geleceği aracı takibe aldı. Şüphelinin bulunduğu araç yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Jandarma narkotik köpeği ile yapılan arama sonucunda şüphelinin valizinde zulalanmış vaziyette 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title