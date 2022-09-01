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Son dakika haberleri! Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu yakalandı Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı.

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T.'nin araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Aracı tespit eden ekipler, durdurmak istedi. İhtara uymayarak kaçan araç durdurulurken, içerdeki 2 kişi kapıyı açmadı. Narkotik polisleri aracın camını kırarak şahısları yakaladı. Araçta yapılan aramada ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 26 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan ölçek kaşık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsa işlem yapılırken, E.T. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise, narkotik polisleri tarafından yapılan analiz çalışmaların da T.Ç. ve M.Ç.'nin batı illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek para karşılığı satacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Malatya uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 12 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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