Nevşehir'de aranan yabancı uyruklu uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı

Nevşehir'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranan yabancı uyruklu şahsı, jandarma ekipleri saklandığı evde yakaladı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu A.D., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.D. tutuklandı. - NEVŞEHİR