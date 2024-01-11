Nevşehir'de aranan yabancı uyruklu uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
Nevşehir'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. A.D. adlı şahıs, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklandı.
Nevşehir'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranan yabancı uyruklu şahsı, jandarma ekipleri saklandığı evde yakaladı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu A.D., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.D. tutuklandı. - NEVŞEHİR