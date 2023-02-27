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Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

Manisa'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 25 yıl 33 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 25 yıl 33 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) timi ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 25 yıl 33 ay 15 gün hapis cezası olan S.T. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınarak adli makamlara çıkarılan S.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehzadeler Jandarma Manisa 3. Sayfa Haberler

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