Uyuşturucu Taciri Jandarma Tarafından Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, şehir dışından getirdiği 1.813 adet uyuşturucu hapla birlikte yakalanan zehir tacirine operasyon düzenledi. Şüpheli, ruhsatsız tabanca ve diğer malzemelerle gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri şehir dışından temin ettiği bin 813 adet uyuşturucu hapı kente getirerek satmayı planlayan zehir tacirini yaptığı başarılı takip sonrası yakaladı.
Olay, kent merkezine bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri K.O., isimli şahsın şehir dışından getireceği uyuşturucuları kentte satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şüphelinin kullandığı aracı Salar beldesi girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler bin 813 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve cep telefonu ile yakaladı. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR