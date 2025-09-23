Haberler

Uyuşturucu Taciri İnegöl'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 50 gram bonzai ile yakalanan uyuşturucu tacirini tutukladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Takip sırasında şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Ekipler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüpheli Ayhan Ç.(20)'nin üzerinde 50 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
