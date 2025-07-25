Uyuşturucu Taciri İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda, bir depoda 120 gram bonzai ile yakalanan Sedat B. (45) tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri depoya operasyon düzenledi; uyuşturucu taciri yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Ekipler Mahmudiye Mahallesindeki bir depoya giren şahsı yakaladı. Depoda yapılan aramada 120 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli Sedat B.(45) gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa