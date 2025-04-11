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Uyuşturucu Taciri İnegöl'de Yakalandı

Uyuşturucu Taciri İnegöl'de Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, motosikletli bir uyuşturucu tacirini kovalamaca sonucu yakalayarak üzerinde 350 gram bonzai ele geçirdi. Şüpheli S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirini kovalamaca sonucu yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri motosikletli şahsı takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli S.B. yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 350 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. S.B., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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