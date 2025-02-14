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Uyuşturucu Taciri Gaziantep'te Yakalandı

Uyuşturucu Taciri Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te 9 ayrı suç kaydı ve 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri H.Y. jandarma operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te 9 ayrı suç kaydı olan ve 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu başta olmak üzere 9 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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