Uyuşturucu taciri 9 kişi tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu taciri 9 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu taciri 9 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu 9 şüpheli satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı. İşlemleri ardından " Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Uyuşturucu taciri 9 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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