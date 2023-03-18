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Uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve metamfetamin maddesi sattığı belirlenen 2 uyuşturucu taciri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve metamfetamin maddesi sattığı belirlenen 2 uyuşturucu taciri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde, bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekiplerin adreste yaptığı aramada, 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda olayla ilgili A.C.T. ve Ö.B. adlı iki şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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