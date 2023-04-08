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Uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı

Uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kilogramın üzerinde esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ö. adlı bir kişinin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 100 gram esrar maddesi ile bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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