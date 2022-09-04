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Uyuşturucu taciri 2 kardeş yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu taciri 2 kardeş yakalandı

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerine yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 kardeş, yapılan operasyonla yakalandı, yapılan aramada piyasa değeri 100 bin TL olan uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerine yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 kardeş, yapılan operasyonla yakalandı, yapılan aramada piyasa değeri 100 bin TL olan uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Muğla genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Dalaman ve Ortaca ilçesine uyuşturucu madde satışı yapan T.Y. ve T.Y. isimli iki kardeş takibe alındı. Şüpheli kardeşlerin ilçelere yüklü miktarda uyuşturucu getireceği değerlendirilmesinde bulunan Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçerek, kardeşlerden birisinin bulunduğu aracı il dışından Ortaca ilçesine gelmesi ile birlikte durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 100 bin lirayı bulan metamfetamin maddesi ele geçirilirken araçta bulunan T.Y. ve Ö.K. isimli şahıslar ile ayrıca Dalaman ilçesinde bulunan diğer kardeş T.Y. isimli şahıs yakalandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan T.Y. ve T.Y. isimli 2 kardeş adli kontrol şartıyla serbest kalırken araç sahibi Ö.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dalaman Ortaca Muğla 3. Sayfa Haberler

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