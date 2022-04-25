Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 18 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 18 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu satışa hazır vaziyette, 165 gram metamfetamin maddesi ve satışa hazır vaziyette esrar maddesi, eroin maddesi, sentetik kannabinoid maddesi ile sentetik eczalar ele geçirildi. İşlemleri ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title