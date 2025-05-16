Uyuşturucu Taciri 13 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Taciri 13 Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu taciri 13 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 18 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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