Uyuşturucu taciri 12 şahıs tutuklandı
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyette işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 27 şüpheliden 12' si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa