Uyuşturucu şüphelisi polisi görünce evden atladı

KAYSERİ'de polisi görünce evinin 1'inci katından atlayıp, ayağını ve kolunu kıran uyuşturucu şüphelisi A.İ., tedavisi sonrası tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan A.İ.'yi yakalamak için Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören A.İ., evinin 1'inci katından atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada düşüp, ayağını ve kolunu kıran şüpheli, gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan aramada da 22 sentetik hap, 1 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 1 tabanca, 84 fişek, 1 folyo ve 200 TL ele geçirildi. 5 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen A.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.