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Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Y. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Muradiye Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Y. isimli şahıs polis ekiplerimizce yakalanarak Erciş Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir. Emeği geçen kahraman polis teşkilatımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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