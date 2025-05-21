Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Çorum'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Çorum'da Yakalandı
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Çorum'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K., jandarma operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs, Saklanmak için Çorum'un Kalehisar köyüne gelmişti.

Çorum'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti Yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın saklanmak amacıyla Ankara'dan Çorum'un Merkez ilçesi Kalehisar köyüne geldiği tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla N.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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