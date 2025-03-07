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Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı
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Adıyaman'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Adıyaman'da, hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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