Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine girdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyeleri devam ediyor. Bu çerçevede hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs Salar beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR