Uyuşturucu Suçundan Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan İ.K. jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarma komutanlığına götürüldü ve konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa