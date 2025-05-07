Uyuşturucu Suçundan Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kars'ta hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmlarda hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak 191/1" suçundan 3 yıl, 20 ay, 49 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Susuz ilçesinde yakaladı.,

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli işlemlerinin ardındandan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS