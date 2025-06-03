Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Manisa'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Manisa'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.A. (43) isimli şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'da hakkında 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, O.A. (43) isimli şahsın UYAP üzerinden yapılan sorgulamasında, Akhisar İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan 19 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalanan O.A.'nın işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı

Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı
Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt

Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.