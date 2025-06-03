Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Manisa'da Yakalandı

Manisa'da hakkında 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, O.A. (43) isimli şahsın UYAP üzerinden yapılan sorgulamasında, Akhisar İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan 19 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalanan O.A.'nın işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildiği açıklandı. - MANİSA