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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan 44 ayrı suç kaydı bulunan M.E., şehir turu yaparken güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Bursa'da uyuşturucu madde bulundurma, ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan 44 ayrı suç kayıtlı şüpheli şehir turu yaparken yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye atan Güven Timleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. 44 ayrı suç dosyası bulunan, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.E.,yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler şüpheliyi gezmek için turlarken yakaladı. İfadesi alınmak için emniyete götürülen M.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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