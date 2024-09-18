Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı
Bursa'da uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Onur Ç. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun Onur Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler, kısa sürede Onur Ç.'yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.
Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA