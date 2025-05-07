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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, uyuşturucu suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan M.K. jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 3 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak" suçundan 3 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Salar beldesinde yakalararak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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