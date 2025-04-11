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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan D.Y. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde D.Y., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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