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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, uyuşturucu suçundan 14 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan M.S.Ç. jandarma tarafından yakalandı. Şahıs gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu suçundan 14 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde M.S.Ç.'nin kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 14 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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