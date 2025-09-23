Haberler

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu madde suçu nedeniyle hakkında hapis cezası bulunan A.A. yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmada adli makamlarca hakkında uyuşturucu madde suçu nedeniyle hakkında verilen hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol İlçesinde kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dev otel zinciri iflas etti! 'Kapalıyız' yazısını gören müşteriler şoke oldu

Dev otel zinciri iflas etti! Kapıdaki yazıyı görenler şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı

Erdoğan'dan ABD gündemine bomba gibi düşen FETÖ mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.