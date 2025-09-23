Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu madde suçu nedeniyle hakkında hapis cezası bulunan A.A. yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmada adli makamlarca hakkında uyuşturucu madde suçu nedeniyle hakkında verilen hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol İlçesinde kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa