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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
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Hatay'da uyuşturucu madde kullanmaktan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalanarak tutuklandı. Emniyet ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'da 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu madde satın almak kabul etmek ve kullanmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ş.Ö., Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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