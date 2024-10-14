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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullanımı ve temininden 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.A., jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullanımı ve teminin suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs Sülümenli'de yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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