Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullanımı ve teminin suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs Sülümenli'de yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR