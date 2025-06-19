Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Kütahya'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Kütahya'da Yakalandı
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Kütahya'da, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D., jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. (54) isimli şahıs, yapılan titiz çalışmalar neticesinde Kütahya Merkez ilçesi Parmakören Mahallesinde yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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