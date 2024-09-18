Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Karabük'te Yakalandı

Karabük'te 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca başlatılan hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) unsurları tarafından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK