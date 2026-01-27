Haberler

Hakkari'de 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firarı yakalandı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalandı ve tutuklandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs, İHA destekli operasyon sonucunda Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince merkez ilçede yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ

