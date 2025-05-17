Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Y.A. (38) isimli şahıs gözaltına alındı. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa