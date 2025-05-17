Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'da, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Y.A. (38) isimli şahıs gözaltına alındı. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN