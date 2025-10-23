Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında "uyuşturucu" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan Y.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yapılan açıklamada, "Kamu düzeni ve huzurun temini için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE