Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan H.M.E. isimli hükümlü, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan H.M.E. isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

