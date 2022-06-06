Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu madde suçlarından aranan 8 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da uyuşturucu madde suçlarından aranan 8 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Adıyaman genelinde uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan veya sağlayan; kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran ve çeşitli sürelerle hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalanarak, adli makamlarda yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title