Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı - Haberler

Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı Adıyaman'da uyuşturucu madde suçlarından aranan 8 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi. Adıyaman'da uyuşturucu madde suçlarından aranan 8 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Adıyaman genelinde uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan veya sağlayan; kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran ve çeşitli sürelerle hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalanarak, adli makamlarda yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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