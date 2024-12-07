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Uyuşturucu Suçundan 9 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Samsun'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan 9 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Samsun'da Yakalandı
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Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.C. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.C. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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