Uyuşturucu Suçundan 9 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Samsun'da Yakalandı
Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.C. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.C. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN