Uyuşturucu Suçundan 4 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma, uyuşturucu suçundan 4 yıl 15 gün hapis cezası olan bir şahsı yakaladı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Bereketli Mahallesi'nde Nazilli 5. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği faaliyet kapsamında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak suçundan (4 yıl 15 gün) kesinleşmiş hapis cezası bulunan (1) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
