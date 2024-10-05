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Uyuşturucu Suçundan 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Didim'de Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Didim'de Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan F.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma Dedektifleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 2 ayrı dosya ile aranan ve hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.A., Didim ilçesinde yapılan araştırma ve takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan F.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Didim Hukuk Suç

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