Uyuşturucu Suçundan 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN